Healthcare
March 16, 2020 / 12:09 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Healius Rejects Non-Binding Indicative Proposal From Partners Group

1 Min Read

March 16 (Reuters) - Healius Ltd:

* UNANIMOUSLY REJECTS NON-BINDING INDICATIVE PROPOSAL FROM PARTNERS GROUP

* IS WILLING TO ENGAGE CONSTRUCTIVELY WITH ANY PARTY WHERE IT CONSIDERS A PROPOSAL MAY BE IN BEST INTERESTS OF SHAREHOLDERS

* ADVISED PARTNERS GROUP THAT IT IS WILLING TO ENGAGE WITH THEM TO EXPLORE PROSPECTS OF A SUPERIOR PROPOSAL

* INTENDS TO EXPLORE A SALE OF ITS MEDICAL CENTRES BUSINESS, EXCLUDING DAY HOSPITALS AND IVF

* TAKEOVER PROPOSAL FROM PARTNERS GROUP ENTITY DOES NOT ADEQUATELY VALUE UNDERLYING BUSINESSES

* IN PROCESS OF SEEKING OFFERS FOR ITS MEDICAL CENTRES BUSINESS

* NOW IDENTIFIED A FURTHER $30 MILLION IN ANNUALISED COST REDUCTIONS EXPECTED TO BE REALISED OVER COMING 12 MONTHS Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below