Healthcare
April 8, 2020 / 11:43 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Health Catalyst Expect Total Revenue For Q1 2020 Will Be Between $43.5 Mln And $45.0 Mln

1 Min Read

April 8 (Reuters) - Health Catalyst Inc:

* HEALTH CATALYST - ANTICIPATE TOTAL REVENUE FOR Q1 2020 WILL BE BETWEEN $43.5 MILLION AND $45.0 MILLION

* HEALTH CATALYST - ANTICIPATE ADJUSTED EBITDA FOR Q1 2020 WILL OUTPERFORM THE MIDPOINT OF PRIOR PROVIDED RANGE

* Q1 REVENUE VIEW $43.0 MILLION — REFINITIV IBES DATA

* HEALTH CATALYST - EXPECT COVID-19 TO LIKELY NEGATIVELY AFFECT NEW DOS SUBSCRIPTION CUSTOMER ADDITIONS, DOLLAR-BASED RETENTION RATE OVER COMING MONTHS

* HEALTH CATALYST - TO WITHDRAW PREVIOUSLY ISSUED FULL YEAR 2020 FINANCIAL GUIDANCE Source text: [bit.ly/2y0zz7U] Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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