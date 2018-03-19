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March 19, 2018 / 8:23 PM / Updated 15 hours ago

BRIEF-Healthequity Q4 Earnings Per Share $0.09

Reuters Staff

1 Min Read

March 19 (Reuters) - Healthequity Inc:

* HEALTHEQUITY REPORTS FOURTH QUARTER AND FISCAL YEAR ENDED JANUARY 31, 2018 FINANCIAL RESULTS

* SEES FY 2019 REVENUE $276 MILLION TO $282 MILLION

* Q4 REVENUE $60.4 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $58.2 MILLION

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.09 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* SEES ‍NET INCOME PER DILUTED SHARE RANGE OF $0.74 TO $0.80 FOR YEAR ENDING JAN 31, 2019​

* FY2019 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.94, REVENUE VIEW $277.8 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* SEES ‍NON-GAAP NET INCOME PER DILUTED SHARE RANGE BETWEEN $0.98 TO $1.04 FOR YEAR ENDING JAN 31, 2019​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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