BRIEF-Healthequity Q4 Earnings Per Share $0.09

March 19 (Reuters) - Healthequity Inc:
* HEALTHEQUITY REPORTS FOURTH QUARTER AND FISCAL YEAR ENDED JANUARY 31, 2018 FINANCIAL RESULTS
* Q4 REVENUE $60.4 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $58.2 MILLION
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.09 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* SEES NET INCOME PER DILUTED SHARE RANGE OF $0.74 TO $0.80 FOR YEAR ENDING JAN 31, 2019
* FY2019 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.94, REVENUE VIEW $277.8 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* SEES NON-GAAP NET INCOME PER DILUTED SHARE RANGE BETWEEN $0.98 TO $1.04 FOR YEAR ENDING JAN 31, 2019 Source text for Eikon: Further company coverage: