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BRIEF-HealthEquity Reports Q3 Earnings Per Share $0.17
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#Market News
December 5, 2017 / 9:18 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-HealthEquity Reports Q3 Earnings Per Share $0.17

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 5 (Reuters) - Healthequity Inc:

* HEALTHEQUITY REPORTS THIRD QUARTER ENDED OCTOBER 31, 2017 FINANCIAL RESULTS

* Q3 EARNINGS PER SHARE $0.17

* Q3 REVENUE $56.8 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $55.4 MILLION

* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.13 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* - NARROWING GUIDANCE FOR 2018 EXPECTATIONS AROUND A HIGHER REVENUE FORECAST AND CONFIRMING ADJUSTED EBITDA OUTLOOK

* - NARROWING REVENUE OUTLOOK FOR YEAR ENDED JAN 31, 2018 TO A RANGE BETWEEN $225.0 MILLION AND $228.0 MILLION

* - INCREASING BUSINESS OUTLOOK FOR YEAR ENDED JANUARY 31, 2018

* - NARROWING REVENUE OUTLOOK TO A RANGE BETWEEN $225.0 MILLION AND $228.0 MILLION FOR YEAR ENDED JANUARY 31, 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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