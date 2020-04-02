Healthcare
April 2, 2020 / 12:15 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Healthineers To Launch Sars-Cov-2 Assay Test Kit

1 Min Read

April 2 (Reuters) - Siemens Healthineers AG:

* SAYS TO LAUNCH SARS-COV-2 ASSAY TEST KIT

* SAYS SEEKING EMERGENCY USE ASSESSMENT AND LISTING (EUAL) FROM WORLD HEALTH ORGANIZATION FOR ASSAY TEST KIT

* HEALTHINEERS SAYS IN TALKS WITH U.S. FDA FOR RELEASE OF TEST UNDER EMERGENCY USE AUTHORIZATION (EUA)

* HEALTHINEERS SAYS TEST KITS ALREADY BEING SHIPPED WITHIN THE EUROPEAN UNION FOR RESEARCH USE ONLY

* HEALTHINEERS SAYS TEST IDEALLY SUITED FOR MEDIUM-SIZE LABS, TO RUN ON COMMONLY USED LAB MACHINES

* HEALTHINEERS SAYS TEST ASSAY DESIGNED TO IDENTIFY THE VIRUS IN LESS THAN THREE HOURS Further company coverage: (Berlin Speed Desk)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below