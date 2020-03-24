Healthcare
March 24, 2020 / 1:28 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Healthpeak Properties To Accelerate Settlement Of All Of Existing Equity Forwards Before Q1 End

1 Min Read

March 24 (Reuters) - Healthpeak Properties Inc:

* HEALTHPEAK PROPERTIES INC - TO ACCELERATE SETTLEMENT OF ALL OF EXISTING EQUITY FORWARDS BEFORE Q1 END

* HEALTHPEAK PROPERTIES INC - TO CLOSE PREVIOUSLY ANNOUNCED $320 MILLION ACQUISITION OF THE POST IN EARLY APRIL

* HEALTHPEAK PROPERTIES INC - SETTLEMENT OF EXISTING EQUITY FORWARDS WILL RESULT IN $1.06 BILLION OF PROCEEDS

* HEALTHPEAK PROPERTIES - IN SENIOR HOUSING, EXPECT THAT OCCUPANCY WILL BEGIN TO DECLINE IN COMING WEEKS GIVEN REDUCED TOURS, NORMAL MOVE-OUT ACTIVITY

* HEALTHPEAK PROPERTIES - OPERATORS ARE EXPERIENCING SIGNIFICANT COST INCREASES IN DEALING WITH PANDEMIC, MOST NOTABLY IN STAFFING AND SUPPLY COSTS

* HEALTHPEAK PROPERTIES - EXPECT CONSTRUCTION SPEND TO DECLINE VERSUS PREVIOUS EXPECTATIONS IN 2020 Source text for Eikon: Further company coverage:

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