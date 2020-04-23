Healthcare
April 23, 2020 / 9:57 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Heat Biologics Inc Entered Into Amendment To That Certain At Market Issuance Sales Agreement Between Co And B. Riley FBR, Inc.

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April 23 (Reuters) - Heat Biologics Inc:

* HEAT BIOLOGICS INC - ON APRIL 23, ENTERED INTO AMENDMENT TO THAT CERTAIN AT MARKET ISSUANCE SALES AGREEMENT BETWEEN CO AND B. RILEY FBR, INC.

* HEAT BIOLOGICS INC - AMENDMENT PROVIDES FOR ISSUANCE AND SALE OF SHARES OF COMMON STOCK IN ATM OFFERING

* HEAT BIOLOGICS INC - ATM PROSPECTUS PROVIDES FOR SALE OF UP TO $50 MILLION OF SHARES OF COMMON STOCK IN ATM OFFERING UNDER NEW REGISTRATION STATEMENT Source text: [bit.ly/3ayUSuQ] Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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