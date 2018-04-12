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April 12, 2018 / 5:10 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Heidelberg Pharma Q1 Net Loss Widens To 2.4 Million Euros

Reuters Staff

1 Min Read

April 12 (Reuters) - Heidelberg Pharma AG:

* OUTLOOK 2018: INCREASE INVESTMENTS IN PROPRIETARY ATAC PIPELINE FOR PREPARATION OF CLINICAL DEVELOPMENT

* Q1 SALES REVENUE AND INCOME TOTALING EUR 0.7 MILLION (PREVIOUS YEAR: EUR 0.6 MILLION)

* NET LOSS FOR FIRST THREE MONTHS OF FISCAL YEAR INCREASED TO EUR 2.4 MILLION (PREVIOUS YEAR: EUR 2.0 MILLION)

* FINANCIAL GUIDANCE REMAINS UNCHANGED COMPARED TO THAT PROVIDED ON 22 MARCH 2018

* Q1 OPERATING EXPENSES INCLUDING DEPRECIATION AND AMORTIZATION AMOUNTED TO EUR 3.1 MILLION

* EXPECTS TO REQUIRE FUNDS OF EUR 13.0 MILLION TO EUR 17.0 MILLION IN 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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