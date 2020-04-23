Healthcare
April 23, 2020 / 5:16 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Heidelberg Pharma Q1 Net Loss Widens To EUR 4.6 Million

1 Min Read

April 23 (Reuters) - HEIDELBERG PHARMA AG:

* INTERIM MANAGEMENT STATEMENT ON THE FIRST THREE MONTHS OF 2020

* CONFIRMS ITS FULL-YEAR FINANCIAL GUIDANCE ISSUED ON 19 MARCH 2020

* NET LOSS FOR FIRST THREE MONTHS OF FISCAL YEAR INCREASED TO EUR 4.6 MILLION, AS PLANNED (PREVIOUS YEAR: EUR 3.1 MILLION)

* Q1 SALES REVENUE AND INCOME TOTALING EUR 1.8 MILLION (PREVIOUS YEAR: EUR 1.3 MILLION)

* COMPANY’S FINANCING IS SECURED UNTIL MID-2021 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below