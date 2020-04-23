BRIEF-Heidelberg Pharma Q1 Net Loss Widens To EUR 4.6 Million

April 23 (Reuters) - HEIDELBERG PHARMA AG:
* INTERIM MANAGEMENT STATEMENT ON THE FIRST THREE MONTHS OF 2020
* CONFIRMS ITS FULL-YEAR FINANCIAL GUIDANCE ISSUED ON 19 MARCH 2020
* NET LOSS FOR FIRST THREE MONTHS OF FISCAL YEAR INCREASED TO EUR 4.6 MILLION, AS PLANNED (PREVIOUS YEAR: EUR 3.1 MILLION)
* Q1 SALES REVENUE AND INCOME TOTALING EUR 1.8 MILLION (PREVIOUS YEAR: EUR 1.3 MILLION)
* COMPANY’S FINANCING IS SECURED UNTIL MID-2021 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)