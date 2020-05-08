BRIEF-Heijmans Reports Higher Revenue And Result In Q1

May 8 (Reuters) - Heijmans NV:
* Q1 ORDER BOOK REMAINS AT A HEALTHY LEVEL, AT EUR 2.0 BILLION
* ON CORONAVIRUS: IMPACT COVID-19 LIMITED TO DATE
* CASH POSITION REMAINS STRONG, CREDIT FACILITY AS YET UNUSED IN 2020
* IN COMING YEAR, OUR RESULTS WILL ALSO DEPEND ON ECONOMIC CONSEQUENCES OF COVID-19 PANDEMIC
* ON CORONAVIRUS: GOVERNMENT WILL HAVE TO TAKE MEASURES TO LIMIT IMPACT OF NITROGEN ISSUE, ESPECIALLY ON INFRA SECTOR
* WE WILL BE ABLE TO REALISE THE EXPECTED REVENUE FOR 2020 IF WE CAN MAINTAIN CURRENT PRODUCTION LEVELS
* ON COVID-19: WE CONSIDER MEASURES GOVERNMENT ANNOUNCED LAST WEEK AS INSUFFICIENT
* STRONG FINANCIAL FOUNDATION, PARTLY THANKS TO GOOD PERFORMANCE IN Q1 AND COMMITTED CREDIT FACILITY OF € 121 MILLION
* DESPITE THE FACT THAT WE ARE FACING CHALLENGES IN THE MARKET, I REMAIN CONFIDENT - CEO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)