Healthcare
April 1, 2020 / 6:52 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Helical Agrees To Rent Concession With March Quarter Rent Being Paid Monthly

1 Min Read

April 1 (Reuters) - Helical PLC:

* AGREED TO A RENT CONCESSION WITH MARCH QUARTER RENT BEING PAID MONTHLY RATHER THAN QUARTERLY

* FOR F&B OCCUPIERS, AGREED TO DEFER PAYMENT OF RENT TO NEXT QUARTER DAY.

* PASSING RENT ON OUR INVESTMENT PORTFOLIO FOR MARCH QUARTER WAS £6.7M.

* AS AT 31 MARCH, COLLECTED 84% OF MARCH QUARTER RENTS, WITH A FURTHER 9% AGREED TO BE PAID IN INSTALMENTS DURING NEXT THREE MONTHS

* EXPECT OUR EARNINGS FOR YEAR TO BE RELATIVELY UNAFFECTED BY CURRENT CRISIS. Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below