FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
April 5, 2018 / 12:34 PM / in a day

BRIEF-Helios And Matheson Analytics And Moviepass Acquire Moviefone In Strategic Move

Reuters Staff

1 Min Read

April 5 (Reuters) - Helios And Matheson Analytics Inc :

* HELIOS AND MATHESON ANALYTICS AND MOVIEPASS™ ACQUIRE MOVIEFONE IN STRATEGIC MOVE

* OATH AND VERIZON HAVE TAKEN AN OWNERSHIP STAKE IN MOVIEPASS THROUGH EQUITY IN HMNY IN CONNECTION WITH TRANSACTION

* ‍HMNY ACQUIRED MOVIEFONE, AN ENTERTAINMENT SERVICE OWNED BY OATH INC​

* ‍OATH WILL CONTINUE TO SELL MOVIEFONE’S DIGITAL AD INVENTORY AND HAS TAKEN AN OWNERSHIP STAKE IN MOVIEPASS

* ‍OATH HAS TAKEN AN OWNERSHIP STAKE IN MOVIEPASS THROUGH EQUITY IN HMNY IN CONNECTION WITH DEAL Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.