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January 19, 2018 / 10:47 PM / in 2 hours

BRIEF-Helios And Matheson Analytics Says Co And Moviepass Entered Into Amendment No. 1 To Voting Agreement

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 19 (Reuters) - Helios And Matheson Analytics Inc :

* HELIOS AND MATHESON ANALYTICS - ON JAN 16, CO AND MOVIEPASS INC ENTERED INTO AMENDMENT NO. 1 TO VOTING AGREEMENT-SEC FILING

* HELIOS AND MATHESON ANALYTICS - PURSUANT TO THE AMENDMENT, CEO OF COMPANY TO BE ENTITLED TO DESIGNATE THREE PERSONS TO SERVE ON MOVIEPASS BOARD

* HELIOS AND MATHESON ANALYTICS - ‍THEODORE FARNSWORTH, COS CEO DESIGNATED HIMSELF & CARL SCHRAMM AS DIRECTORS OF MOVIEPASS​

* HELIOS AND MATHESON ANALYTICS - ‍MITCHELL LOWE, CEO OF MOVIEPASS, DESIGNATED HIMSELF & CHRIS KELLY AS DIRECTORS OF MOVIEPASS​ Source text - bit.ly/2DsShY5 Further company coverage:

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