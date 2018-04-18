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April 18, 2018 / 8:50 PM / Updated 33 minutes ago

BRIEF-Helios And Matheson Analytics Announces Proposed Public Offering Of Common Stock, Warrants

Reuters Staff

1 Min Read

April 18 (Reuters) - Helios and Matheson Analytics Inc :

* HELIOS AND MATHESON ANALYTICS ANNOUNCES PROPOSED PUBLIC OFFERING OF COMMON STOCK AND WARRANTS

* HELIOS AND MATHESON ANALYTICS INC - HMNY MAY USE NET PROCEEDS FROM OFFERING TO INCREASE COMPANY’S OWNERSHIP STAKE IN MOVIEPASS

* HELIOS AND MATHESON ANALYTICS INC - HMNY MAY ALSO USE NET PROCEEDS FROM OFFERING TO SUPPORT OPERATIONS OF MOVIEPASS AND MOVIEPASS VENTURES

* HELIOS AND MATHESON ANALYTICS INC - COMPANY MAY ALSO USE PROCEEDS TO MAKE OTHER ACQUISITIONS Source text for Eikon: Further company coverage:

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