BRIEF-Helios And Matheson Analytics Announces Proposed Public Offering Of Common Stock, Warrants

April 18 (Reuters) - Helios and Matheson Analytics Inc :
* HELIOS AND MATHESON ANALYTICS ANNOUNCES PROPOSED PUBLIC OFFERING OF COMMON STOCK AND WARRANTS
* HELIOS AND MATHESON ANALYTICS INC - HMNY MAY USE NET PROCEEDS FROM OFFERING TO INCREASE COMPANY’S OWNERSHIP STAKE IN MOVIEPASS
* HELIOS AND MATHESON ANALYTICS INC - HMNY MAY ALSO USE NET PROCEEDS FROM OFFERING TO SUPPORT OPERATIONS OF MOVIEPASS AND MOVIEPASS VENTURES
* HELIOS AND MATHESON ANALYTICS INC - COMPANY MAY ALSO USE PROCEEDS TO MAKE OTHER ACQUISITIONS Source text for Eikon: Further company coverage: