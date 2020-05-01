BRIEF-Helloworld Travel Sees Cash Losses Of $1.5 Mln-$2 Mln Per Month For Next 6 Months

May 1 (Reuters) - Helloworld Travel Ltd:
* TTV FOR MARCH QUARTER FELL 17.6% TO $1.28BN COMPARED WITH SAME PERIOD LAST YEAR
* EXPECT REVENUES FROM TRAVEL SALES & OPERATIONS TO REMAIN AT AROUND 5% OF PREVIOUS LEVELS UNTIL AT LEAST SEPT
* NETT SALARY COSTS REDUCED FROM AVERAGE $12M PER MONTH TO $1.0M NETT OF GOVERNMENT ALLOWANCES
* HAS SUFFICIENT LIQUIDITY TO MAINTAIN OPERATIONS FOR 12 MONTHS OR LONGER
* SEES CASH LOSSES OF $1.5 MILLION-$2.0 MILLION PER MONTH FOR NEXT 6 MONTHS
* EXPECTS TO SEE RE-OPENING OF DOMESTIC TRAVEL MARKET BY SEPT 2020
* NOT INTENDING TO UNDERTAKE CAPITAL RAISING AT THIS POINT IN TIME
* COST SAVING INITIATIVES EXPECTED TO REDUCE MONTHLY EXPENDITURE FROM $23M PCM TO ABOUT $2M PCM
* AT APRIL-END, HAD TOTAL CASH OF $150 MILLION
* EXPECTS BREAK-EVEN POSITION IN Q2 FY21 & SMALL PROFIT IN H2 OF FY21 Source text for Eikon: Further company coverage: