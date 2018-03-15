FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Financials
March 15, 2018 / 7:37 AM / Updated 9 hours ago

BRIEF-Helma Eigenheimbau FY Net Income After Minorities At EUR 13.0 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

March 15 (Reuters) - HELMA EIGENHEIMBAU AG:

* FY CONSOLIDATED REVENUE ROSE SLIGHTLY FROM EUR 263.8 MILLION TO EUR 267.4 MILLION

* FY CONSOLIDATED EBIT ADJUSTED FOR DISPOSAL OF CAPITALISED INTEREST AT EUR 22.1 MILLION (PREVIOUS YEAR: EUR 22.2 MILLION)

* FY NET INCOME AFTER MINORITIES AMOUNTED TO EUR 13.0 MILLION (PREVIOUS YEAR: EUR 13.5 MILLION)

* OUTLOOK: FOR COMING YEARS, COMPANY IS AIMING FOR DOUBLE-DIGIT PERCENTAGE GROWTH IN ITS EBT

* OUTLOOK: SEES EBT FOR 2018 BETWEEN EUR 21.0 MILLION AND EUR 22.5 MILLION AND FOR 2019 BETWEEN EUR 23.5 MILLION AND EUR 26.0 MILLION

* SAYS PLANNED EARNINGS PER SHARE OF BETWEEN EUR 3.62 AND EUR 3.88 FOR 2018

* SAYS EARNINGS PER SHARE BETWEEN EUR 4.05 AND EUR 4.49 FOR 2019 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.