Healthcare
June 24, 2020 / 5:04 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Helvetia Holding Issues Hybrid Bond

1 Min Read

June 24 (Reuters) - Helvetia Holding AG:

* HELVETIA ISSUES HYBRID BOND AND SUCCESSFULLY COMPLETES FINANCING OF CASER ACQUISITION

* HAS SUCCESSFULLY PLACED A SUBORDINATED HYBRID BOND FOR EUR 600 MILLION ON EURO CAPITAL MARKET

* BOND HAS A FIXED COUPON UNTIL ITS FIRST OPTIONAL CALL DATE OF 2.75%.

* FIRST OPTIONAL CALL DATE 2031

* HYBRID BOND SERVES TO COMPLETE FINANCING OF MAJORITY HOLDING IN SPANISH INSURANCE COMPANY CASER (CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.) Source text: bit.ly/2YraSMM Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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