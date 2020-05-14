Healthcare
May 14, 2020 / 8:18 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Hemcheck Sweden Signs Agreement To Evaluate Possible Cooperation In Turkey

1 Min Read

May 14 (Reuters) - Hemcheck Sweden AB:

* SIGNS 3-MONTH AGREEMENT WITH HEMAKIM TIBBI ÜRÜNLER SAN.VE TIC. A.S

* EVALUATION AGREEMENT STARTS IN JUNE 2020 WITH POSSIBILITY TO EXTEND TO 33-MONTH DISTRIBUTION AGREEMENT

* AS A RESULT, HEMAKIM COMMITTED TO AN INITIAL PURCHASE WORTH ABOUT EUR 10,000

* AGREEMENT TO EVALUATE POSSIBLE COOPERATION AND MARKET POTENTIAL IN TURKEY, WITH DISTRIBUTOR AGREEMENT TO BE EXCLUSIVE IF BOTH PARTIES WISH TO PROCEED AFTER EVALUATION PERIOD Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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