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May 7, 2018 / 6:49 AM / in an hour

BRIEF-Hemfosa Intends To Carry Out Several Property Acquisitions

Reuters Staff

1 Min Read

May 7 (Reuters) - HEMFOSA FASTIGHETER AB:

* ANNOUNCES ITS INTENTION TO CARRY OUT SEVERAL PROPERTY ACQUISITIONS

* INTENTION IS TO ENTER INTO BINDING AGREEMENTS REGARDING ACQUISITIONS DURING JUNE 2018.

* IS CURRENTLY CONDUCTING NEGOTIATIONS REGARDING ACQUISITIONS OF SEVERAL PROPERTIES AND PROPERTY PORTFOLIOS FOR A TOTAL VALUE OF APPROXIMATELY SEK 5 BILLION

* ONE ACQUISITION CORRESPONDS TO A SUBSTANTIAL PART OF TOTAL VALUE OF APPROXIMATELY SEK 5 BILLION

* ELECTS TO DISCLOSE ITS INTENTION TO CARRY OUT THESE ACQUISITIONS DUE TO ONGOING PROCESS TO SPLIT GROUP INTO TWO LISTED COMPANIES Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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