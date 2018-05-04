BRIEF-Hemisphere Media Group Posts Quarterly Loss Vs Year-Ago Profit

May 4 (Reuters) - Hemisphere Media Group Inc:
* HEMISPHERE MEDIA GROUP ANNOUNCES FIRST QUARTER 2018 FINANCIAL RESULTS
* Q1 FINANCIAL RESULTS IMPACTED BY CONTINUED DISRUPTION CAUSED BY HURRICANE MARIA
* QTRLY NET LOSS WAS $7.6 MILLION , AS COMPARED TO NET INCOME OF $2.7 MILLION IN COMPARABLE PERIOD IN 2017
* HEMISPHERE MEDIA - AS OF MIDNIGHT MAY 4, CO REACHED IMPASSE IN NEGOTIATIONS WITH DIRECTV IN PUERTO RICO REGARDING ITS RETRANSMISSION CONSENT AGREEMENT
* REACHED A DEFINITIVE AGREEMENT TO ACQUIRE A 75% INTEREST IN SNAP GLOBAL LLC
* FINANCIAL TERMS OF AGREEMENT TO ACQUIRE INTEREST IN SNAP GLOBAL, LLC WERE NOT DISCLOSED
* HEMISPHERE MEDIA - DUE TO IMPASSE IN NEGOTIATIONS WITH DIRECTV IN PUERTO RICO, WAPA CURRENTLY NOT BEING BROADCAST IN PUERTO RICO TO DIRECTV CUSTOMERS
* HEMISPHERE MEDIA - ALSO SIGNED CO-PRODUCTION JV WITH MAR VISTA ENTERTAINMENT, A MINORITY OWNER OF SNAP TV, TO CO-PRODUCE NEW ORIGINAL MOVIES & SERIES Source text for Eikon: Further company coverage: