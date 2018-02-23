BRIEF-Hemostemix Signs License Agreement With Aspire Health Science

Feb 23 (Reuters) - Hemostemix Inc:
* HEMOSTEMIX SIGNS LICENSE AGREEMENT WITH ASPIRE HEALTH SCIENCE
* HEMOSTEMIX INC - FINALIZED TERMS OF A LICENSE AGREEMENT WITH ASPIRE FOR CO‘S LEAD THERAPEUTIC PRODUCT TECHNOLOGY, ACP-01
* HEMOSTEMIX INC - LICENSE AGREEMENT HAS INITIAL THREE YEAR TERM, WITH OPTIONS FOR CO TO RENEW FOR ADDITIONAL TWO YEAR EXTENSIONS
* HEMOSTEMIX-ASPIRE HAS EXCLUSIVE RIGHTS TO USE, SELL, IMPORT ACP-01 IN THE BAHAMAS, COSTA RICA, DOMINICAN REPUBLIC, MEXICO, PANAMA AND STATE OF FLORIDA Source text for Eikon: Further company coverage: