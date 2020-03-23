Healthcare
March 23, 2020 / 10:13 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Hemp & Wood Sees Potential Risk Of Deterioration Of Group's Results Due To Coronavirus Epidemic

1 Min Read

March 23 (Reuters) - Hemp & Wood SA:

* ON CORONAVIRUS: HAS BEGUN ACTIONS RELATED TO USING CANNABINOIDS TO COMBAT EFFECTS AND PREVENT RECURRENCE OF CORONAVIRUS EPIDEMIC

* SEES POTENTIAL RISK OF DETERIORATION OF GROUP’S RESULTS DUE TO CORONAVIRUS EPIDEMIC

* ALSO RUNS TALKS RE ACTING AS AGENT IN IMPORT AND/OR DISTRIBUTOR OF MEDICAL MASKS, TESTS FOR CORONAVIRUS AND OTHER MEDICAL PRODUCTS

* HAS BEGUN WORKS ON DETERMINING USE OF ACTIVE CARBON FOR MEDICAL AND HOSPITAL PURPOSE FILTERS AND MASKS WITH OVER 98% BACTERIA FILTRATION EFFICIENCY Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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