Healthcare
February 21, 2020 / 11:37 AM / a few seconds ago

BRIEF-Heng Tai Consumables Group Sees Decrease In HY Revenue Of About 25%

1 Min Read

Feb 21 (Reuters) - Heng Tai Consumables Group Ltd:

* ARE EXPECTED TO RECORD A DECREASE IN REVENUE OF ABOUT 25% FOR SIX MONTHS

* BUSINESS UPDATE ON IMPACT OF NOVEL CORONAVIRUS EPIDEMIC

* EXPECTED REVENUE DECREASE DUE TO CONTINUOUS WEAKENING DEMAND IN PRC CONSUMER MARKET

* GROUP AND GROUP’S CUSTOMERS, SUPPLIERS AND BUSINESS PARTNERS IN CHINA HAVE BEEN AFFECTED BY EPIDEMIC

* EXPECTED TO RECORD A DECREASE IN COMPARABLE LOSS FROM OPERATIONS FOR SIX MONTHS

* IF EPIDEMIC CONTINUE TO DRAG ON AGRI-PRODUCTS SEGMENT AND LOGISTICS SERVICES SEGMENT MAY BE SEVERELY AFFECTED

* IF EPIDEMIC CONTINUE FMCG SEGMENT, AGRI-PRODUCTS SEGMENT AND LOGISTICS SERVICES SEGMENT MAY BE SEVERELY AFFECTED.

* COVID-19 LIKELY TO HAVE AN ADVERSE EFFECT ON FINANCIAL RESULTS OF GROUP FOR CURRENT FINANCIAL YEAR Source text for Eikon: Further company coverage:

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