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December 22, 2017 / 12:11 PM / in a day

BRIEF-Henry Group updates On Acquisition Of Co By Sansheng Hongye (Hong Kong) Ltd

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 22 (Reuters) - Henry Group Holdings Ltd:

* ‍VENDORS AGREED TO SELL CONVERTIBLE NOTE IN OUTSTANDING PRINCIPAL AMOUNT OF HK$11 MILLION HELD BY SUPERB GLOBAL GROUP​

* SANSHENG HONGYE (HONG KONG​)TO BUY AN AGGREGATE OF 806 MILLION SHARES HELD BY VENDOR II AND 12.6 MILLION SHARES HELD BY VENDOR III

* ‍APPLICATION HAS BEEN MADE FOR RESUMPTION OF TRADING IN SHARES ON STOCK EXCHANGE WITH EFFECT FROM 9:00 A.M. ON WEDNESDAY, 27 DEC​

* ACQUISITION OF SHARES AND CONVERTIBLE NOTE IN HENRY GROUP HOLDINGS BY SANSHENG HONGYE‍ COMPLETED ON 21 DEC​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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