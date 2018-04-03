BRIEF-Henry Schein And Internet Brands Enters Joint Venture

April 3 (Reuters) - Henry Schein Inc:
* HENRY SCHEIN AND INTERNET BRANDS FORM JOINT VENTURE TO DELIVER INTEGRATED TECHNOLOGY TO ENHANCE DENTAL PRACTICE MANAGEMENT
* JOINT VENTURE EXPECTS TO REALIZE BETWEEN $20 MILLION AND $30 MILLION IN ANNUAL SYNERGIES BY END OF YEAR THREE
* EXPECTS TRANSACTION TO BE NEUTRAL TO BALANCE OF ITS 2018 EARNINGS PER SHARE
* CO WILL HAVE MAJORITY OWNERSHIP OF JOINT VENTURE AND INTERNET BRANDS WILL OWN A MINORITY INTEREST
* EXPECTS TRANSACTION TO BE NEUTRAL TO BALANCE OF ITS 2018 EARNINGS PER SHARE
* TIME TRANSFER TAXES OF ABOUT $0.03 PER SHARE, RELATED TO COMPLETING TRANSACTION
* HENRY SCHEIN ONE CHIEF EXECUTIVE OFFICER WILL BE JAMES HARDING
* REMAINDER OF HENRY SCHEIN ONE’S MANAGEMENT TEAM WILL BE ANNOUNCED AT A LATER DATE
* JOINT VENTURE TO BE NAMED HENRY SCHEIN ONE Source text for Eikon: Further company coverage: