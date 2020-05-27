BRIEF-Herantis Pharma To Raise EUR 6.8 Mln Via Directed Share Offering

May 27 (Reuters) - Herantis Pharma Oyj:
* TO RAISE EUR 6.8 MILLION AS A RESULT OF THE DIRECTED OFFERING
* TO INCREASE AGGREGATE GROSS PROCEEDS RAISED IN PLACING TO APPROXIMATELY EUR 6.8 MILLION
* DUE TO STRONG DEMAND RESOLVED TO INCREASE PROCEEDS RAISED IN PLACING TO ABOUT EUR 6.8 MLN FROM PLANNED PRELIM MINIMUM OF EUR 5 MLN
* ISSUES A TOTAL OF 875,000 PLACING SHARES IN A DIRECTED SHARE ISSUE
* SUBSCRIPTION PRICE OF PLACING SHARES IS EUR 7.80 PER PLACING SHARE
* TRADING TO COMMENCE ON NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET FINLAND AND NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET SWEDEN ON OR ABOUT 29 MAY Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)