Healthcare
May 27, 2020 / 6:15 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Herantis Pharma To Raise EUR 6.8 Mln Via Directed Share Offering

1 Min Read

May 27 (Reuters) - Herantis Pharma Oyj:

* TO RAISE EUR 6.8 MILLION AS A RESULT OF THE DIRECTED OFFERING

* TO INCREASE AGGREGATE GROSS PROCEEDS RAISED IN PLACING TO APPROXIMATELY EUR 6.8 MILLION

* DUE TO STRONG DEMAND RESOLVED TO INCREASE PROCEEDS RAISED IN PLACING TO ABOUT EUR 6.8 MLN FROM PLANNED PRELIM MINIMUM OF EUR 5 MLN

* ISSUES A TOTAL OF 875,000 PLACING SHARES IN A DIRECTED SHARE ISSUE

* SUBSCRIPTION PRICE OF PLACING SHARES IS EUR 7.80 PER PLACING SHARE

* TRADING TO COMMENCE ON NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET FINLAND AND NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET SWEDEN ON OR ABOUT 29 MAY Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below