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March 21, 2018 / 11:16 AM / Updated 11 hours ago

BRIEF-Herbalife Announces Pricing Of $550 Mln Aggregate Principal Amount Of Convertible Senior Note Offering

Reuters Staff

1 Min Read

March 21 (Reuters) - Herbalife Ltd:

* HERBALIFE ANNOUNCES PRICING OF $550 MILLION AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF CONVERTIBLE SENIOR NOTE OFFERING

* HERBALIFE LTD - ‍PRICING OF ITS OFFERING OF $550 MILLION CONVERTIBLE SENIOR NOTES DUE 2024​

* HERBALIFE LTD - ‍CONVERTIBLE NOTES WILL PAY INTEREST SEMIANNUALLY AT A RATE OF 2.625% PER ANNUM​

* HERBALIFE LTD - EXPECTS TO USE PROCEEDS FROM OFFERING TO REPURCHASE PART OF EXISTING 2.00% CONVERTIBLE SENIOR NOTES DUE 2019​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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