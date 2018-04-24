FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
April 24, 2018 / 9:17 PM / in 2 hours

BRIEF-Herbalife Ltd Announces Name Change To Herbalife Nutrition Ltd

Reuters Staff

1 Min Read

April 24 (Reuters) - Herbalife Ltd:

* HERBALIFE LTD. ANNOUNCES STRATEGIC NAME CHANGE TO HERBALIFE NUTRITION LTD., REFLECTING ITS LEADERSHIP AS A PREMIER GLOBAL NUTRITION COMPANY

* HERBALIFE LTD - SHAREHOLDERS APPROVE TWO-FOR-ONE STOCK SPLIT

* HERBALIFE LTD - COMMON SHARES OF HERBALIFE NUTRITION WILL BEGIN TRADING UNDER NEW NAME ON APRIL 25, 2018

* HERBALIFE LTD - ANNOUNCED ITS NAME CHANGE TO “HERBALIFE NUTRITION LTD.”, AS APPROVED BY SHAREHOLDERS AT ITS ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

* HERBALIFE LTD - RECORD DATE FOR STOCK SPLIT IS MAY 7, 2018 AND STOCK SPLIT DISTRIBUTION DATE IS MAY 14, 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.