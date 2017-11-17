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BRIEF-HERITAGE FINANCIAL, PUGET SOUND ANNOUNCE RECEIPT OF REGULATORY APPROVALS
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November 17, 2017 / 4:56 PM / Updated an hour ago

BRIEF-HERITAGE FINANCIAL, PUGET SOUND ANNOUNCE RECEIPT OF REGULATORY APPROVALS

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 17 (Reuters) - Heritage Financial Corp:

* HERITAGE FINANCIAL CORPORATION AND PUGET SOUND BANCORP, INC. ANNOUNCE RECEIPT OF REGULATORY APPROVALS

* ‍WASHINGTON DEPARTMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS,FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORP APPROVED PROPOSED MERGER ​

* ‍FEDERAL RESERVE BOARD ALSO GRANTED HERITAGE‘S REQUESTED WAIVER FROM ITS APPLICATION FILING REQUIREMENTS​

* ‍APPROVAL FOR PROPOSED MERGER OF PUGET SOUND WITH AND INTO HERITAGE AS WELL AS MERGER OF PUGET SOUND BANK INTO HERITAGE BANK​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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