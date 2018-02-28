FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
MobileWorldCongress
LipperAwards
Myanmar
North Korea
Earnings
NorthKorea
The Trump Effect
Breakingviews
Market News
February 28, 2018 / 2:45 PM / Updated 15 hours ago

BRIEF-Hertz Expects About $300 Mln In Investments That Will Impact Adj Ebitda In 2018

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 28 (Reuters) - Hertz Global Holdings Inc:

* HERTZ GLOBAL HOLDINGS - EXPECT ABOUT $300 MILLION IN INVESTMENTS THAT WILL IMPACT ADJUSTED EBITDA IN 2018 OR ROUGHLY $40 MILLION INCREASE VERSUS 2017 - CONF CALL‍​

* HERTZ GLOBAL HOLDINGS - MAY STILL BE CASH FLOW NEGATIVE IN 2018 DEPENDING ON TRAJECTORY OF OUR OPERATING PERFORMANCE IMPROVEMENT - CONF CALL

* HERTZ GLOBAL HOLDINGS - ACCOUNTING CHANGE WILL NEGATIVELY IMPACT TOTAL PRICING BY ABOUT 20 TO 30 BASIS POINTS IN 2018 - CONF CALL

* HERTZ GLOBAL HOLDINGS - ANTICIPATE FURTHER GROWTH IN RIDE HAILING FLEET - CONF CALL

* HERTZ GLOBAL HOLDINGS - SEES GREATER CORPORATE RENTAL OPPORTUNITIES AFTER U.S. TAX REFORM - CONF CALL

* EXPECT CONTINUED IMPROVEMENT IN TOTAL UNIT U.S. RAC REVENUE PERFORMANCE - CONF CALL‍​ Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.