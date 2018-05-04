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May 4, 2018 / 2:18 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Hexagon Sees FY Investment Of 90-110 Mln Euros Relating To New Facilities

Reuters Staff

1 Min Read

May 4 (Reuters) - HEXAGON AB:

* HEXAGON CEO SAYS FOR PPM OIL AND GAS MARKET CAPEX SEEMS TO BE IMPROVING SLIGHTLY, BUT PENETRATED OTHER SEGMENTS AND EXPECTS GOOD WINS FROM THERE - ANALYST CALL

* INVESTMENTS OF 90-110 MEUR RELATED TO NEW FACILITIES EXPECTED FOR 2018 AND TOTAL INVESTMENTS IN TANGIBLE ASSETS OF ABOUT 145-165 MEUR - PRESENTATION

* HEXAGON CEO SAYS PROBABLY GOING TO SEE ORGANIC GROWTH THIS YEAR ABOVE LONG-TERM ORGANIC GROWTH TARGET OF 5 PERCENT - ANALYST CALL Further company coverage: (Reporting By Stockholm newsroom)

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