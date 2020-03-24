Healthcare
March 24, 2020 / 9:38 PM / Updated 33 minutes ago

BRIEF-Hexo Corp Says Production And Manufacturing Facilities Remain Open

1 Min Read

March 24 (Reuters) - Hexo Corp:

* HEXO CORP PROVIDES COVID-19 UPDATE

* HEXO CORP - CONFIRMING IT IS REMAINING OPERATIONAL ON HEELS OF CANNABIS SECTOR BEING INCLUDED AS AN ESSENTIAL WORKPLACE IN ONTARIO AND QUEBEC

* HEXO CORP - CAREFULLY MONITORING AND ASSESSING EVOLVING SITUATION RELATED TO COVID-19 AND POTENTIAL IMPACT TO ITS BUSINESS

* HEXO CORP - PRODUCTION AND MANUFACTURING FACILITIES REMAIN OPEN

* HEXO CORP - ADDITIONAL MEASURES IN PLACE TO ALLOW COMPANY TO MAINTAIN CAPACITY NEEDED TO FULFIL ORDERS Source text for Eikon: Further company coverage:

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