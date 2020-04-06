Healthcare
April 6, 2020 / 12:52 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-HG Metal Manufacturing Says Applied To Seek Exemption For Suspension Of Business Activities

1 Min Read

April 6 (Reuters) - HG Metal Manufacturing Ltd:

* APPLIED TO SEEK EXEMPTION FOR SUSPENSION OF BUSINESS ACTIVITIES IN ORDER TO CONTINUE SUPPLY OF GOODS & SERVICE

* EXPECTS MEASURES AND ANY EXTENSION OF CLOSURE PERIOD TO NEGATIVELY IMPACT GROUP’S CASH FLOW & FINANCIAL POSITION

* ALL OTHER BUSINESS OPERATIONS OF GROUP IN SINGAPORE TO BE CLOSED FROM 7 APRIL TO 4 MAY

* MEASURES INCLUDE GOVERNMENT’S ENHANCED MEASURES TO IMPLEMENT MONTH-LONG “CIRCUIT BREAKER” CAMPAIGN TO CURB SPREAD OF COVID-19 Source text for Eikon: Further company coverage:

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