Healthcare
July 10, 2020 / 7:41 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-HHS Announces Over $4 Bln In Additional Relief Payments To Healthcare Providers Impacted By The Coronavirus Pandemic

1 Min Read

July 10 (Reuters) - HHS :

* HHS ANNOUNCES OVER $4 BILLION IN ADDITIONAL RELIEF PAYMENTS TO HEALTHCARE PROVIDERS IMPACTED BY THE CORONAVIRUS PANDEMIC

* HHS - ANNOUNCING ABOUT $3 BILLION IN FUNDING TO HOSPITALS SERVING A LARGE PERCENTAGE OF VULNERABLE POPULATIONS ON THIN MARGINS

* HHS - ABOUT $1 BILLION FUNDING TO SPECIALTY RURAL HOSPITALS, URBAN HOSPITALS WITH SOME RURAL MEDICARE DESIGNATIONS, HOSPITALS IN SMALL METROPOLITAN AREAS

* HHS - EXPECTS TO DISTRIBUTE OVER $3 BILLION ACROSS 215 ACUTE CARE FACILITIES Source text: (bit.ly/3gKBgaQ)

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