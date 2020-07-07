Healthcare
July 7, 2020 / 12:20 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-HHS, Dod Collaborate With Novavax To Produce Covid-19 Investigational Vaccine Doses

1 Min Read

July 7 (Reuters) -

* HHS, DOD COLLABORATE WITH NOVAVAX TO PRODUCE MILLIONS OF COVID-19 INVESTIGATIONAL VACCINE DOSES IN COMMERCIAL-SCALE MANUFACTURING DEMONSTRATION PROJECTS

* HHS - BY FUNDING MANUFACTURING EFFORT, FEDERAL GOVERNMENT WILL OWN 100 MILLION DOSES OF INVESTIGATIONAL VACCINE EXPECTED TO RESULT FROM DEMONSTRATION PROJECTS

* HHS - FOR INVESTIGATIONAL VACCINES BEING DEVELOPED TO PREVENT COVID-19, ASSESSMENT WILL BE MADE ON CASE-BY-CASE BASIS DEPENDING ON CLINICAL TRIAL DATA Source text for Eikon:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below