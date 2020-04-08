Healthcare
April 8, 2020 / 1:48 PM / Updated 40 minutes ago

BRIEF-HHS Signs Agreement With Dupont To provide TYVEK Protective Suits For U.S. Healthcare Workers

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April 8 (Reuters) - U.S. Department of Health and Human Services:

* HHS ANNOUNCES AGREEMENT WITH DUPONT TO EXPEDITE DELIVERY OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE) FOR U.S. HEALTHCARE WORKERS

* U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES - DUPONT TO DELIVER 450,000 TYVEK SUITS TO U.S. FROM HANOI, VIETNAM MANUFACTURING FACILITY THIS WEEK

* HHS - ANTICIPATES RECEIVING 2.25 MILLION TYVEK SUITS OVER NEXT 5 WEEKS WITH OPTION TO CONTINUE PURCHASING UP TO 4.5 MILLION TYVEK SUITS

* HHS - U.S. GOVERNMENT TO SHIP RAW MATERIAL TO VIETNAM EACH WEEK FOR MANUFACTURING FACILITY TO CONTINUE PRODUCING TYVEK SUITS

* HHS - THROUGH GOVERNMENT TRANSPORTATION CONTRACT, FEDEX WILL TRANSPORT TYVEK SUITS FROM VIETNAM TO STRATEGIC NATIONAL STOCKPILE IN U.S. Further company coverage:

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