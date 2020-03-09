BRIEF-HIAG Immobilien Says Its Board Decided To Streamline Structure Of Management

March 9 (Reuters) - HIAG Immobilien Holding AG:
* EXECUTIVE BOARD NOW CONSISTS OF ONLY THREE MEMBERS, CEO, CFO AND GENERAL COUNSEL
* BOARD OF DIRECTORS OF HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG DECIDED TO STREAMLINE STRUCTURE OF ITS MANAGEMENT
* HEADS OF SITE DEVELOPMENT AND HEAD OF PORTFOLIO MANAGEMENT WILL NOW BE DESIGNATED AS MEMBERS OF MANAGEMEN
* TASKS AND COMPETENCIES OF FORMER MEMBERS OF EXTENDED EXECUTIVE BOARD REMAIN UNAFFECTED BY THIS CHANGE
* CHANGE IN ORGANISATION WILL BE INTRODUCED RETROACTIVELY AS OF 1 JANUARY 2020
* HIAG INTENDS TO SIMPLIFY ITS ORGANIZATION AND CONTINUE TO FOCUS ON EXPANSION OF ITS REAL ESTATE PORTFOLIO Source text : bit.ly/3cJjFPc Further company coverage: