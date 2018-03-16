BRIEF-Hibbett Sports Q4 EPS $0.51

March 16 (Reuters) - Hibbett Sports Inc:
* Q4 SALES $266.7 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $262.5 MILLION
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.43 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* ONE-TIME GAIN OF $0.07 PER DILUTED SHARE IN Q4 DUE TO SALE OF TEAM DIVISION
* SEES FISCAL 2019 COMPARABLE STORE SALES IN RANGE OF -1.0% TO 2.0%
* APPROXIMATELY 30 TO 35 NEW STORE OPENINGS WITH APPROXIMATELY 55 TO 60 STORE CLOSURES IN 2019
* SEES 2019 COMPARABLE STORE SALES IN RANGE OF -1.0% TO 2.0%
* SEES FISCAL 2019 CAPITAL EXPENDITURES OF APPROXIMATELY $20.0 MILLION TO $25.0 MILLION
* SEES SHARE BUYBACK OF APPROXIMATELY $40.0 MILLION TO $50.0 MILLION IN 2019
* SEES IMPROVEMENT IN GROSS MARGIN RATE IN RANGE OF 70 TO 100 BASIS POINTS IN FISCAL 2019
* FY2019 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.97 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* AS EXPECTED, RECENT TAX REFORM LEGISLATION DID NOT HAVE A SIGNIFICANT IMPACT ON EARNINGS IN Q4
* ONE-TIME BENEFIT OF $0.08 PER DILUTED SHARE IN Q4 DUE TO 53(RD) WEEK IN FISCAL 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: