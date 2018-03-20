BRIEF-High Co Fy Recurring Operating Profit Down At 12.1 Million Euros

March 20 (Reuters) - HIGH CO SA:
* FY GROSS MARGIN PROFIT EUR 82.2 MILLION VERSUS EUR 81.1 MILLION YEAR AGO
* FOR 2018, EXPECTS GROSS MARGIN GROWTH HIGHER THAN THAT OF 2017
* FY ADJUSTED ATTRIBUTABLE NET PROFIT EUR 8.5 MILLION, DOWN 1.9 VERSUS YEAR AGO
* FY RECURRING OPERATING PROFIT EUR 12.1 MILLION VERSUS EUR 12.4 MILLION YEAR AGO
* IN 2018 FINANCIAL SOURCES TO BE DEVOTED TO CAPITAL EXPENDITURE BETWEEN EUR 1.0 MILLION AND EUR 2.0 MILLION
* IN 2018, TO GIVE PRIORITY IN FINANCIAL RESOURCES TO SHARE BUYBACK AT BETWEEN EUR 0.5 MILLION AND EUR 1.0 MLN
* IN 2018, SEES GROSS MARGIN GROWTH ABOVE THAT OF 2017 AT CONSTANT SCOPE AND EXCHANGE RATES Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)