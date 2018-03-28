BRIEF-Highlight Communications FY Net Profit Attributable To Shareholders At CHF 22.7 Million​

March 28 (Reuters) - HIGHLIGHT COMMUNICATIONS AG:
* DGAP-NEWS: HIGHLIGHT GROUP WITH A SIGNIFICANT INCREASE IN EARNINGS IN FISCAL YEAR 2017
* FY CONSOLIDATED SALES OF CHF 374.3 MILLION AT UPPER END OF EXPECTATIONS
* FY CONSOLIDATED NET PROFIT ATTRIBUTABLE TO SHAREHOLDERS IMPROVED BY 15.2% TO CHF 22.7 MILLION
* WILL PROPOSE DISTRIBUTION OF A DIVIDEND OF CHF 0.20 PER ENTITLED SHARE FOR 2017
* IS EXPECTING CONSOLIDATED SALES OF BETWEEN CHF 520 MILLION AND CHF 540 MILLION FOR 2018
* HIGHLIGHT COMMUNICATIONS - IS EXPECTING NET PROFIT ATTRIBUTABLE TO SHAREHOLDERS OF BETWEEN CHF 18 MILLION AND CHF 20 MILLION FOR 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)