BRIEF-Highpower International Reports Q4 Earnings Per Share $0.31

April 2 (Reuters) - Highpower International Inc:
* HIGHPOWER INTERNATIONAL REPORTS UNAUDITED FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS
* ”ARE OPTIMISTIC ABOUT OUR GROWTH IN 2018 AND BEYOND”
* SETTING UP PRODUCTION WORKSHOP IN HUIZHOU FACILITY,; EXPECTED TO REACH TARGET DAILY PRODUCTION VOLUME OF 100,000 PIECES BY Q2
* A NEW BUILDING IN HUIZHOU FACILITY WILL BE COMPLETED BY MAY 2019
* Q1 REVENUE GUIDANCE OF OVER 10 PERCENT GROWTH EXCLUDES GANZHOU HIGHPOWER IMPACT Source text for Eikon: Further company coverage: