FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
April 2, 2018 / 11:35 AM / in 2 days

BRIEF-Highpower International Reports Q4 Earnings Per Share $0.31

Reuters Staff

1 Min Read

April 2 (Reuters) - Highpower International Inc:

* HIGHPOWER INTERNATIONAL REPORTS UNAUDITED FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS

* SEES Q1 2018 REVENUE UP MORE THAN 10 PERCENT

* ‍”ARE OPTIMISTIC ABOUT OUR GROWTH IN 2018 AND BEYOND”​

* ‍SETTING UP PRODUCTION WORKSHOP IN HUIZHOU FACILITY,; EXPECTED TO REACH TARGET DAILY PRODUCTION VOLUME OF 100,000 PIECES BY Q2

* ‍A NEW BUILDING IN HUIZHOU FACILITY WILL BE COMPLETED BY MAY 2019​

* Q1 REVENUE GUIDANCE OF OVER 10 PERCENT GROWTH EXCLUDES GANZHOU HIGHPOWER IMPACT Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.