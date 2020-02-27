Healthcare
February 27, 2020 / 7:27 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Hikma Pharmaceutical Enters Into Agreement To Commercialise Ryaltris™

1 Min Read

Feb 27 (Reuters) - Hikma Pharmaceuticals PLC:

* HIKMA ENTERS AGREEMENT TO COMMERCIALISE RYALTRIS™

* CO AND GLENMARK SPECIALTY S.A., UNIT OF GLENMARK PHARMACEUTICALS, ANNOUNCE SIGNING OF US LICENSE AGREEMENT TO COMMERCIALISE RYALTRIS

* UNDER TERMS, GLENMARK WILL BE RESPONSIBLE FOR CONTINUED DEVELOPMENT AND REGULATORY APPROVAL OF RYALTRIS™ BY US FOOD AND DRUG ADMINISTRATION

* HIKMA WILL BE RESPONSIBLE FOR COMMERCIALISATION OF RYALTRIS™ IN US FOLLOWING APPROVAL

* HIKMA WILL PROVIDE GLENMARK WITH AN UPFRONT PAYMENT, REGULATORY APPROVAL AND COMMERCIAL MILESTONE PAYMENTS AS WELL AS ROYALTIES

Source text for Eikon:

Further company coverage:

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