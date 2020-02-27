BRIEF-Hikma Pharmaceutical Enters Into Agreement To Commercialise Ryaltris™

Feb 27 (Reuters) - Hikma Pharmaceuticals PLC:
* CO AND GLENMARK SPECIALTY S.A., UNIT OF GLENMARK PHARMACEUTICALS, ANNOUNCE SIGNING OF US LICENSE AGREEMENT TO COMMERCIALISE RYALTRIS
* UNDER TERMS, GLENMARK WILL BE RESPONSIBLE FOR CONTINUED DEVELOPMENT AND REGULATORY APPROVAL OF RYALTRIS™ BY US FOOD AND DRUG ADMINISTRATION
* HIKMA WILL BE RESPONSIBLE FOR COMMERCIALISATION OF RYALTRIS™ IN US FOLLOWING APPROVAL
* HIKMA WILL PROVIDE GLENMARK WITH AN UPFRONT PAYMENT, REGULATORY APPROVAL AND COMMERCIAL MILESTONE PAYMENTS AS WELL AS ROYALTIES
Source text for Eikon:
Further company coverage: