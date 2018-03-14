FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Market News
March 14, 2018 / 10:53 AM / Updated 12 hours ago

BRIEF-Hikma Pharmaceuticals CFO Says Expects 2018 Revenue In Range Of $1.85-$2 Bln

Reuters Staff

1 Min Read

March 14 (Reuters) - Hikma Pharmaceuticals Plc:

* HIKMA PHARMACEUTICALS CFO SAYS EXPECTS 2018 REVENUE IN THE RANGE OF $1.85 BILLION TO CLOSE TO $2 BILLION ‍​

* HIKMA PHARMACEUTICALS EXECUTIVE CHAIRMAN SAYS EXPECTS HIGH LEVEL OF PRICE EROSION IN U.S. GENERICS MARKET TO CONTINUE INTO 2018‍​

* HIKMA PHARMACEUTICALS CFO SAYS EXPECTS 2018 CAPITAL EXPENDITURE IN THE RANGE OF $120 MILLION TO $140 MILLION

* HIKMA PHARMACEUTICALS CFO SAYS CONSOLIDATATION OF MANUFACTURING OPERATIONS IN U.S WOULD RESULT IN ANOTHER 200 JOB CUTS Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.