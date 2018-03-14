BRIEF-Hikma Pharmaceuticals FY Revenue 1.936 Billion USD

March 14 (Reuters) - Hikma Pharmaceuticals Plc:
* FY OPERATING LOSS -747 MILLION USD VERSUS 302 MILLION USD PROFIT YEAR AGO
* FY CORE EBITDA $468 MILLION VERSUS $493 MILLION AS REPORTED YEAR-AGO
* SAYS GENERICS REVENUE WAS $615 MILLION IN 2017, UP FROM $604 MILLION IN 2016
* EXPECT INJECTABLES REVENUE IN 2018 WILL BE IN RANGE OF $750 MILLION TO $800 MILLION
* SAYS FY CORE OPERATING PROFIT OF $386 MILLION, DOWN 8% AND DOWN 4% IN CONSTANT CURRENCY
* EXPECT CORE INJECTABLES OPERATING MARGIN TO RETURN TO MORE NORMALISED LEVELS IN LOW TO MID 30’S IN 2018
* EXPECT GENERICS REVENUES IN 2018 WILL BE IN RANGE OF $550 MILLION TO $600 MILLION
* 2018 CORE GENERICS OPERATING MARGIN IN LOW SINGLE DIGITS BEFORE ADJUSTING FOR LOWER DEPRECIATION RELATED TO 2017 IMPAIRMENT
* EXPECT 2018 BRANDED REVENUE GROWTH IN CONSTANT CURRENCY IN MID-SINGLE DIGITS Source text for Eikon: Further company coverage: