Healthcare
May 1, 2020 / 11:06 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Hillrom's Fiscal Second Quarter Financial Results Exceed Guidance

1 Min Read

May 1 (Reuters) - Hill-Rom Holdings Inc:

* HILLROM’S FISCAL SECOND QUARTER FINANCIAL RESULTS EXCEED GUIDANCE

* Q2 EARNINGS PER SHARE $0.70

* Q2 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $1.15 — REFINITIV IBES DATA

* Q2 REVENUE $723 MILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $701.6 MILLION

* PROVIDES FINANCIAL UPDATE ON COVID-19

* HILL-ROM HOLDINGS- NOT IN POSITION TO REASONABLY ESTIMATE NET EFFECT OF DYNAMICS ON ITS FULL-YEAR OPERATIONS AND FINANCIAL RESULTS AT THIS TIME

* HILL-ROM - EXPERIENCING PROJECT DELAYS, PRIMARILY IN SURGICAL SOLUTIONS, CARE COMMUNICATIONS BUSINESSES Source text for Eikon: Further company coverage:

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