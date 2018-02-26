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February 26, 2018 / 2:06 AM / Updated 18 hours ago

BRIEF-Hilton Food Group Says Co And Woolworths Group Announce Agreement To Restructure Joint Venture​

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 25 (Reuters) - Hilton Food Group Plc:

* HILTON FOOD GROUP PLC: WESTERN AUSTRALIA AND VICTORIA JOINT VENTURE

* HILTON FOOD GROUP PLC SAYS CO AND WOOLWORTHS GROUP LTD ANNOUNCE AGREEMENT TO RESTRUCTURE THEIR AUSTRALIAN MEAT PROCESSING JOINT VENTURE​

* HILTON FOOD GROUP-‍AGREEMENT INCLUDES LONG TERM CONTRACTS FOR HILTON FOODS AUSTRALIA TO SUPPLY WOOLWORTHS SUPERMARKETS WITH PACKAGED & VALUE-ADDED MEAT PRODUCTS​

* HILTON FOOD GROUP- ‍AT END OF TRANSITIONAL PERIOD OF 2 YEARS, HFA WILL ACQUIRE RELEVANT PLANT ASSETS FOR A BOOK VALUE EXPECTED TO BE AU$85 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

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