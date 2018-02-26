BRIEF-Hilton Food Group Says Co And Woolworths Group Announce Agreement To Restructure Joint Venture​

Feb 25 (Reuters) - Hilton Food Group Plc:
* HILTON FOOD GROUP PLC: WESTERN AUSTRALIA AND VICTORIA JOINT VENTURE
* HILTON FOOD GROUP PLC SAYS CO AND WOOLWORTHS GROUP LTD ANNOUNCE AGREEMENT TO RESTRUCTURE THEIR AUSTRALIAN MEAT PROCESSING JOINT VENTURE
* HILTON FOOD GROUP-AGREEMENT INCLUDES LONG TERM CONTRACTS FOR HILTON FOODS AUSTRALIA TO SUPPLY WOOLWORTHS SUPERMARKETS WITH PACKAGED & VALUE-ADDED MEAT PRODUCTS
* HILTON FOOD GROUP- AT END OF TRANSITIONAL PERIOD OF 2 YEARS, HFA WILL ACQUIRE RELEVANT PLANT ASSETS FOR A BOOK VALUE EXPECTED TO BE AU$85 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: