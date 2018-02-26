BRIEF-Hilton Food, Woolworths To Restructure Australian Meat Processing JV

Feb 26 (Reuters) - Hilton Food Group Plc:
* CO AND WOOLWORTHS GROUP LTD TODAY ANNOUNCE AGREEMENT TO RESTRUCTURE THEIR AUSTRALIAN MEAT PROCESSING JOINT VENTURE
* AGREEMENT INCLUDES LONG TERM CONTRACTS FOR HILTON FOODS AUSTRALIA (“HFA”) TO SUPPLY WOOLWORTHS SUPERMARKETS WITH PACKAGED AND VALUE-ADDED MEAT PRODUCTS
* HILTON WILL BEGIN FULL OPERATIONAL CONTROL OF BUNBURY AND TRUGANINA PLANTS FROM 1 JULY 2018
* AT END OF A TRANSITIONAL PERIOD OF 2 YEARS, HILTON FOODS AUSTRALIA WILL ACQUIRE RELEVANT PLANT ASSETS FOR A BOOK VALUE EXPECTED TO BE AU$85M
* DURING THIS TRANSITIONAL PERIOD, HFA WILL COMMISSION A NEW MEAT PROCESSING PLANT IN QUEENSLAND Source text for Eikon: Further company coverage: