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April 18, 2018 / 7:10 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Hilton Grand Vacations Forms JV With Strand Capital Group

Reuters Staff

1 Min Read

April 19 (Reuters) - Hilton Grand Vacations Inc:

* HILTON GRAND VACATIONS FORMS FIRST JOINT VENTURE WITH STRAND TO DEVELOP ITS FIRST RESORT IN CHARLESTON

* HILTON GRAND VACATIONS INC - HGV’S $10 MILLION INVESTMENT IN JV

* HILTON GRAND VACATIONS INC - CONSTRUCTION IS ANTICIPATED TO BEGIN IN Q4 OF 2018, WITH COMPLETION IN Q2 OF 2020

* HILTON GRAND VACATIONS INC - HGV WILL MARKET, SELL AND MANAGE PROPERTY UNDER A FEE-FOR-SERVICE AGREEMENT WITH HGV/STRAND JOINT VENTURE Source text for Eikon: Further company coverage:

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