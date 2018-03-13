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March 13, 2018 / 8:42 PM / in 17 hours

BRIEF-Hilton Grand Vacations Says Co, Hna Entered Into A Master Amendment And Option Agreement - SEC Filing

Reuters Staff

1 Min Read

March 13 (Reuters) - Hilton Grand Vacations Inc:

* HILTON GRAND VACATIONS SAYS CO, HNA ENTERED INTO A MASTER AMENDMENT AND OPTION AGREEMENT - SEC FILING

* HILTON GRAND VACATIONS - MASTER AMENDMENT AND OPTION AGREEMENT PERMITS SALE BY HNA HOLDCO OF UP TO ALL SHARES OF CO THAT IT OWNS

* HILTON GRAND VACATIONS- ‍KENNETH TAI LUN WONG, DIRECTOR DESIGNATED BY HNA TO BOARD RESIGNED, SUCH RESIGNATION TO BE EFFECTIVE UPON CLOSING OF FIRST PUBLIC OFFERING​

* HILTON GRAND VACATIONS - HNA AND HNA HOLDCO GRANTED CO RIGHT TO REPURCHASE UP TO 4.34 MILLION SHARES OF CO HELD BY HNA HOLDCO

* HILTON GRAND VACATIONS-YASHENG HUANG, INDEPENDENT DIRECTOR DESIGNATED BY HNA TO BOARD RESIGN FROM BOARD, SUCH RESIGNATION TO BE EFFECTIVE UPON CLOSING OF FIRST PUBLIC OFFERING​ Source text (bit.ly/2FFWZ1A) Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)

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