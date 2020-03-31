Healthcare
March 31, 2020 / 11:51 AM / Updated 20 minutes ago

BRIEF-Hilton Grand Vacations Says Elected To Suspend U.S. Sales Operations

1 Min Read

March 31 (Reuters) - Hilton Grand Vacations Inc:

* HILTON GRAND VACATIONS PROVIDES ADDITIONAL COVID-19 BUSINESS UPDATE

* HILTON GRAND VACATIONS SAYS ELECTED TO SUSPEND U.S. SALES OPERATIONS

* HILTON GRAND VACATIONS-CLOSED SEVERAL OF RESORTS, ELECTED TO TEMPORARILY PAUSE NEW RESERVATIONS AT U.S., EUROPE, BARBADOS RESORTS THROUGH END OF APRIL

* HILTON GRAND VACATIONS SAYS AT THE END OF FEBRUARY, CO'S LEVERAGE RATIO WAS 1.59X AND CO HAD JUST OVER $1 BILLION IN LIQUIDITY Source: (bit.ly/3bC3bak) Further company coverage:

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